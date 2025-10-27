في ظل تصاعد الضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرئيس فلاديمير بوتين للتفاوض لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الإثنين)، أن اختبار روسيا صاروخاً يعمل بالطاقة النووية، يعكس حرص البلاد على حماية مصالحها الأمنية.



وفي رده على الصحفيين حول ما إذا كان الصاروخ يمثل رداً على العقوبات وإشارة موجهة للغرب قال بيسكوف: روسيا تعمل باستمرار على ضمان أمنها، مضيفاً: «ضمان الأمن مسألة حيوية بالنسبة لروسيا، خصوصاً في ظل الخطاب العسكري الذي نسمعه حالياً بشكل أساسي من الأوروبيين».



ورغم أن موسكو تؤكد أن الصاروخ «بوريفيستنيك» الذي اختبرته ويعمل بالطاقة النووية لا يمكن اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية، إلا أن المعلومات المتوفرة حوله لا تزال محدودة، واكتفى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإطلاق الاسم الرمزي «سكاي فول» عليه.



وقال بوتين في تصريحات سابقة إن صواريخ كروز «بوريفيستنيك» التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم، مضيفاً: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح، يجب اتباع جميع اللوائح، ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن».



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد قال إن على بوتين أن يركز على التوصل إلى اتفاق سلام بدلاً من اختبار الصواريخ.