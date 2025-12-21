فيما تواجه جهود إنهاء حرب أوكرانيا تحديات كبيرة بسبب الخلافات بشأن «شروط السلام»، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم(الأحد)، أنه لا توجد جدية في عقد اجتماع ثلاثي للخبراء بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وأكد أن هذه المبادرة غير مطروحة حالياً.



مقترحات تؤخر الاتفاق



وبحسب ما نقلت عنه «تاس»، فإن التعديلات التي تُدخلها كييف وأوروبا على خطة السلام بشأن أوكرانيا تُؤخر التوصل إلى اتفاق.



وقال أوشاكوف للصحفيين إنه على ثقة تامة بأن المقترحات التي يحاول الأوروبيون إدخالها لا تسرع بأي شكل من الأشكال فرص تحقيق سلام طويل الأمد.



وأضاف، هذه ليست توقعات.. أنا على يقين من أن المقترحات التي طرحها الأوروبيون والأوكرانيون أو يحاولون طرحها لا ‍تحسن الوثيقة بالتأكيد ولا تحسن إمكانية تحقيق سلام طويل الأمد.



ويناقش ‍مفاوضون أوروبيون وأوكرانيون إدخال ⁠تغييرات على المقترحات ‌الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ⁠لإنهاء ‍الحرب، وإن ⁠كان من غير الواضح بالضبط ما هي التغييرات التي ‌أدخلت على المقترحات الأمريكية الأصلية.



محادثات أمريكية - روسية



وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص كيريل ‍دميترييف للصحفيين بعد اجتماعه مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أمس، إن المحادثات كانت بناءة وستستمر اليوم (الأحد).



وعبر المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف عن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذا توفرت إرادة سياسية متبادلة، مؤكداً أن موسكو تنظر بإيجابية إلى أي مسار دبلوماسي يقوم على التفاهم المتبادل.



وكشف الكرملين، الأحد، أن فرص تحقيق السلام في أوكرانيا «لم تتحسن نتيجة التعديلات التي أجراها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأمريكية»، وفق كالة أنباء «إنترفاكس».



وتزامن ذلك مع اجتماع عقده مفاوضون أمريكيون مع مسؤولين روس في ميامي ضمن مساعٍ تقودها إدارة الرئيس دونالد ترمب لدفع أطراف النزاع نحو اتفاق ينهي الحرب. وسبق هذه المحادثات، لقاءات أمريكية مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين لبحث مقترحات جديدة في خطة السلام.



فيما ألمح البيت الأبيض في اختتام الاجتماعات إلى احتمال مشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو في جولات لاحقة من المحادثات. وأقر روبيو بإحراز تقدم محدود، محذراً من أن الطريق لا يزال طويلاً.



مقترح المحادثات الثلاثية



في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم بلاده لمقترح أمريكي بعقد محادثات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، شريطة أن تسهم في توسيع عمليات تبادل أسرى الحرب وتمهد لاجتماعات على مستوى القادة.وأكد أن كييف وحلفاءها الأوروبيين، يجب أن يواصلوا دعم المسار الذي تقوده واشنطن، معتبراً أنه»يستحق المحاولة«.



وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتينيجرو: إن الولايات المتحدة قالت إنها ستعقد اجتماعاً منفصلاً مع ممثلي روسيا، وحسب ما أفهم فقد طُرح شكل محادثات أوكرانيا-الولايات المتحدة-روسيا، وبما أن هناك أيضاً ممثلين عن أوروبا، فمن المحتمل أن تشارك أوروبا كذلك. لكن من المنطقي قبل عقد اجتماع مشترك أن نقيم أولًا نتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وما إذا كانت إيجابية أم لا، ثم نبني على ذلك»، بحسب ما نقلت مجلة «بوليتيكو».



ضمانات أمنية وانتخابات رئاسية



وأكد زيلينسكي أن كييف وشركاءها «يعملون بعناية على كل نقطة وكل خطوة في أي اتفاق، بهدف التوصل ليس إلى تصور لتقسيم الأراضي والموارد، بل إلى اتفاق يحقق سلاماً مستقراً ودائماً، وضمانات أمنية موثوقة». وأضاف: «بالنسبة لنا، من المهم تحقيق سلام عادل».



ولفت إلى أن بلاده تريد معرفة ما الذي سيفعله الشركاء في حال شنت روسيا هجوماً جديداً بعد انتهاء الحرب الحالية، موضحاً أن ذلك يشمل «حزمة الردع، وشكل الجيش الأوكراني، وحزمة العقوبات التي سيتم تطبيقها».