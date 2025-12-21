فيما تواصل السلطات السورية حملتها ضد تنظم «داعش» الإرهابي، أعلن قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي، اليوم(الأحد)، تنفيذ عملية أمنية مشتركة مع أمن درعا في منطقة قدسيا.

وأفاد بأن العملية أسفرت عن توقيف 5 أشخاص بتهمة تهريب أسلحة لصالح مجموعات خارجة عن القانون في السويداء ومناطق قوات سورية الديمقراطية (قسد) قسد، وخلايا مرتبطة بتنظيم «داعش».



مصادرة مضبوطات وإحالة موقوفين



وأفاد بأن العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة، وشملت ضبط طائرات مسيّرة، وطن ونصف طن من متفجرات «تي إن تي»، وعبوات ناسفة مضادة للأفراد، يبلغ وزن كل منها 2 كيلوغرام، كانت معدّة للاستخدام في هجمات بالمسيرات.



ولفت قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق إلى المعتقلين الخمسة بحروف أسمائهم: «إ.ث»، و«أ.ن»، و«م.ن»، و«م.ف»، و«ج.ه»، موضحا أن قوة أمنية تحركت إلى الموقع المستهدف وفرضت طوقاً محكماً حوله، قبل تنفيذ المداهمة. وأكد الدالاتي مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.



واشنطن تلاحث الدواعش



في غضون ذلك، رجّح مسؤولان أمريكيان، استمرار ضربات واشنطن التي تستهدف مواقع لتنظيم داعش داخل الأراضي السورية لعدة أسابيع، مع احتمال امتدادها إلى نحو شهر.



وأوضح أحد المسؤولين لشبكة «إن بي سي» التلفزيونية، أن الهدف من العملية هو ضرب المناطق التي يحاول تنظيم داعش إعادة تنظيم صفوفه فيها، بهدف تفكيك قدراته واستئصال عناصره وتدمير بنيته العسكرية على نطاق واسع.



وأضاف أن الجيش الأمريكي استخدم في العملية طائرات A-10 وF-16 ومروحيات أباتشي، إضافة إلى منظومة هيمارس (HIMARS)، فيما شاركت طائرات «F-16» أردنية بتقديم دعم جوي للعملية.



وأعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية، أنها شنت غارات جوية على أكثر من 70 هدفًا متفرقة في وسط سورية، باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية. وأوضحت أن الغارت استهدفت الضربات مواقع البنية التحتية ومستودعات أسلحة تابعة لتنظيم داعش باستخدام أكثر من 100 قذيفة دقيقة.