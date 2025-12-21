بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات التقديم على تخصصات مرحلة الإقامة الطبية بمستشفيات الشاريتيه في جمهورية ألمانيا، التي تستمر حتى يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

وأوضحت الوزارة أن أبرز التخصصات هي: التخدير وطب الأطفال والطب النووي، والطب الفيزيائي والتأهيلي، والطب الشرعي والطب النفسي، وعلم الأمراض والأعصاب وأمراض الرئة وعلاج الأورام بالإشعاع وأمراض الدم / الأورام والأمراض الجلدية وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وأمراض النساء والتوليد وطب العيون والأشعة والطب الباطني والغدد الصماء وأمراض الكلى وأمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي.

شروط مطلوبة

وأشارت الوزارة إلى أن الشروط المطلوب توفرها في المتقدمين تتمثل في: شهادة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل، وشهادة التصنيف والتسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وإرفاق درجة اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإرفاق السيرة الذاتية موضح بها الخبرات والتخصص المطلوب (3 رغبات).