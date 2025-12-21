خرجت الفنانة المصرية وفاء عامر عن صمتها للرد على الشائعات المتداولة حول اسمها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تعمدت الابتعاد مؤقتًا من أجل فهم ما يثار حولها، ومشيرة إلى أنها تشكر كل من وقف إلى جانبها وقال كلمة حق، حتى حارس العقار الخاص بها الذي لم يتخل عنها.

سبب تكرار ذكر اسمها في القضايا

وعن تكرار الزج باسمها في قضايا مختلفة، أوضحت وفاء عامر في تصريح لـ «عكاظ» أن النجاح والشعبية سبب دائم لاستهدافها بالشائعات، مشددة أنها ستأخذ حقها ممن أخطأ بحقها، لكنها لا تؤمن بالانتقام، وترفض أن يزج بأي شخص في السجن ظلماً، مؤكدة أنها ستقف في الصف الأول لمواجهة أي شائعة قد تسيء للوطن.

نفي شائعة هروبها من مصر

ونفت وفاء عامر بشكل قاطع شائعة هروبها من مصر، موضحة أن الواقعة بدأت أثناء سفرها لتصوير عمل فني في البحرين، إذ طلب أحد الأشخاص التقاط صورة معها فتمت الموافقة رغم تأخرها.

إجراءات قانونية

وأضافت وفاء أنها فوجئت بتداول شائعات تزعم هروبها من مصر، بعد ادعاء شخص مجهول أنه قابلها في المطار، فقامت بحظره وحررت ضده محضراً ورفعت قضية، مؤكدة أن التهاون مع هذه الادعاءات قد يؤدي إلى انتشار شائعات أكبر في المستقبل.

واختتمت حديثها بتأكيد استحالة تركها لبلدها بسبب شائعة، قائلة: «مينفعش أسيب بلدي وأمشي عشان كلام مش صحيح، خصوصاً إن في رؤساء ووزراء اتحبسوا، ومفيش حد فوق القانون، ومش أنا اللي أهرب من بلدي عشان شائعة».