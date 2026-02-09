أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن منفّذ محاولة اغتيال المسؤول بالمخابرات العسكرية الروسية فلاديمير أليكسييف جرى تجنيده من قبل الاستخبارات الأوكرانية في أغسطس 2025، بمساعدة من الاستخبارات البولندية.



وكشف مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، في بيان، اليوم (الإثنين)، أن لوبومير كوربا جرى تجنيده من قبل ضابط في الاستخبارات الأوكرانية بمدينة ترنوبل في أغسطس 2025، وخضع لتدريبات على الرماية داخل ميدان تدريب في كييف، واختبار كشف الكذب، وتلقى تعليمات حول وسائل الاتصال عبر مكالمات الفيديو باستخدام تطبيق «زووم»، وفق ما نقلته وكالة «تاس».



وحسب البيان، فإن العميل أُرسل إلى روسيا في الشهر نفسه عبر مسار كييف – كيشيناو – تبليسي – موسكو.



وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي أن عملية تجنيد كوربا تمت بمساهمة من الاستخبارات البولندية عبر ابنه، ليوبوش كوربا، الذي يحمل الجنسية البولندية. ولفت إلى أن الاستخبارات الأوكرانية وعدت منفّذ محاولة اغتيال الفريق أليكسييف بمبلغ 30 ألف دولار مقابل تنفيذ العملية.



يذكر أن فلاديمير أليكسييف ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية الروسية، ويشغل منصب النائب الأول لرئيس الإدارة الرئيسية لمخابرات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية منذ عام 2011، وهو من كبار القادة العسكريين في روسيا.



وُضع اسمه تحت عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بتهم تتعلق بأنشطة استخباراتية وعمليات خارجية، بينها اتهامات بالتورط في حادثة تسميم سيرجي سكريبال الجاسوس الروسي السابق، وابنته يوليا سكريبال عام 2018 والتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.