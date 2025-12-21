بدرية طلبة لـ«عكاظ»: «اتهموني بقتل زوجي» ولجأت للقضاء.. ودعم زملائي ليس تطبيلاً

نفت الفنانة المصرية بدرية طلبة ما تردد بشأن اختفائها عن الساحة الفنية، مؤكدة أنها متواجدة وتعمل على توضيح حقيقة الاتهامات التي وُجهت إليها أخيرا، وعلى رأسها اتهامها بإهانة الشعب المصري، مشددة على أن تلك الأزمة مفتعلة ولا أساس لها من الصحة.

ردود متسرعة صعدت الأزمة

وأوضحت بدرية طلبة في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن ما حدث كان نتيجة تفاعلها مع فئة وصفتها بـ«المندسة والدخيلة»، معتبرة أن الرد عليهم أسهم في تصعيد الأزمة، رغم أنها لم ترتكب أي فعل مسيء أو مخالفة في حق أحد، ولم تتهم في أي جريمة.

دعوى قضائية ضد مروجي الشائعات

وفي سياق متصل، أعربت طلبة عن استيائها من اتهامها بقتل زوجها، واصفة الأمر بـ«الافتراء»، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، ورفعت دعوى قضائية في دولة الكويت ضد من روجوا لهذه الاتهامات، معربة عن ثقتها في استرداد حقها عبر القضاء.

موقف الوسط الفني وأصدقائها من الأزمة

وأشارت الفنانة إلى أن زملاءها وأصدقاءها في الوسط الفني وقفوا إلى جانبها خلال الأزمة، نافية تعرضها لأي خذلان، كما نفت ما تردد بشأن «التطبيل» لبعض الشخصيات، مؤكدة أن دعم الفنان لزميله يأتي في إطار الصداقة والأخوة، وليس بدافع تحقيق مصالح شخصية.

وبشأن عدم ظهور الفنانة ياسمين عبد العزيز لدعمها علنًا، أوضحت بدرية طلبة أن الأزمة الأخيرة كانت حساسة، ولا تستدعي تدخل زملائها إعلاميًا، مؤكدة أن الدعم الهاتفي كان كافيًا، حرصًا على عدم تعريضهم للهجوم.

التعليق على تصريحات أحمد العوضي

وعن تصريحات الفنان المصري أحمد العوضي بأنه الأعلي أجراً والأكثر مشاهدة، قالت بدرية طلبة إن لكل شخص الحق في رؤية نفسه بالطريقة التي تناسبه، مؤكدة احترامها لحرية الآراء.

أزمة النقابة في طريقها للحل

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن أزمتها مع نقابة المهن التمثيلية في طريقها للحل، وأن حب الجمهور يمثل أولوية لديها، مع استمرارها في الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، نافية ارتكابها لأي جرم أو إساءة.