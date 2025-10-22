كوريا الشمالية تطلق صواريخ مفاجئة قبيل قمة APEC

أقدمت كوريا الشمالية، صباح اليوم (الأربعاء)، على إطلاق صواريخ عدة باليستية قصيرة المدى يُعتقد أنها الأولى منذ أشهر عدة. وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أنها رصدت «مقذوفات عدة، يُشتبه أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى»، أُطلقت من منطقة جوخهوا بمحافظة شمال­هيونغهاي، نحو الساعة 8:10 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وبحسب المصدر ذاته، فقد طارت الصواريخ لمسافة تقدر بنحو 350 كيلومتراً، ما يجعلها خطوة لافتة في سياق التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية.

ما يجعل هذا الإطلاق أكثر أهمية هو توقيته الحساس، إذ يأتي قبل أسبوع واحد فقط من وصول قادة دول، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى كوريا الجنوبية لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC).

ويشير محللون إلى أن هذا التحرك قد يكون رسالة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لإثبات وجود النظام في وقت تستضيف فيه سيول حدثاً دولياً بارزاً، ولتأكيد أن مطالب واشنطن بنزع ترسانتها النووية لا تزال غير مقبولة من وجهة نظر بيونغ يانغ.

وكانت كوريا الشمالية قد عرضت أخيراً ما أطلقت عليه أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ‑20، ووصفت مدى ضرباته بأنه «لا يعرف حدوداً». ثم اختبرت محركاً يعمل بالوقود الصلب من المفترض أن يُستخدم في صاروخ بعيد المدى، وأُعلنت أنه الاختبار التاسع والأخير للمحرك. أما نظرة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فكانتا على حالة يقظة مشددة، إذ أكدت سيول أنها رفعت مستوى مراقبتها وتنسّق معلوماتها مع واشنطن وطوكيو تحسّباً لإطلاقات إضافية محتملة.

ويعكس هذا الإطلاق مشهداً متجدداً من التحدّي والمناورة العسكرية في المنطقة، في وقت تُعقَد فيه لقاءات دبلوماسية كبيرة، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان سيؤدي إلى تصعيد جديد أو فتح نافذة للحوار.