أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غداً (الثلاثاء)، وتحويلها إلى التعليم (عن بُعد) عبر منصة "مدرستي" بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها كافة ،بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي تشير إلى هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأكّدت الإدارة أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، مشيرةً إلى المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة المطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.