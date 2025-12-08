أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية غداً (الثلاثاء)، وتحويلها إلى التعليم (عن بُعد) عبر منصة "مدرستي" بجميع مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها كافة ،بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي تشير إلى هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وأكّدت الإدارة أن هذا القرار يأتي حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس، مشيرةً إلى المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة المطرية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تعليق الدراسة الحضورية غداً بمنطقة المدينة المنورة
The General Administration of Education in the Medina region announced the suspension of in-person classes tomorrow (Tuesday) and the transition to (remote) education via the "Madrasati" platform in all schools under the General Administration of Education in the Medina region and all affiliated governorates, based on alerts received from the National Center of Meteorology, which indicate heavy rainfall in the region.
The administration confirmed that this decision is made in the interest of the safety of students and school staff, noting the continuous monitoring of the developments of the rainy situation in coordination with the relevant authorities.