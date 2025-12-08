أحياناً تأخذك بعض الصور إلى أبعاد أخرى خارج حدود الإدراك لكنها تمنحك شعورا بأن ثمة ألما يرى ولا يكتب.



شدتني في مباراة العراق والسودان صورا كانت فيها الدموع رسالة من مدرج كرة القدم إلى حيث تصل.



من الصعوبة بمكان أن اختصر ذلك المشهد على خسارة مباراة بقدر ما هي رسالة من أصحاب تلك الدموع إلى أهلهم في السودان.



دموع لا أشك أنها وصلت إلى من يعنيهم أمر وطن مزق بسبب حرب أنهكت شعب.



خسر منتخب السودان أمام منتخب العراق، فكانت الدموع في المدرج السوداني هي الفعل وردة الفعل.



دموع أتعبت أمة، وشخصت هموم شعب، وأبرقت برسالة أتمنى أن يستوعبها كل من يهمه أمر السودان.



اللاعبون قاتلوا من أجل السودان لإفراح شعب تمثل فيه كرة القدم قولاً وفعلاً رغيف الفقراء.



المحلل الرياضي التقليدي ترك الدموع الصامتة وذهب إلى تحليل المباراة، مع أن الحدث الأهم كان في دموع تلك السمراء التي بكت وأبكت.



كاتب رواية موسم الهجرة الشمال (الطيب صالح) ماذا لو كان بيننا وشاهد تلك الدموع.. يا ترى ماذا سيكتب عنها؟



وماذا سيفعل شاعر «أغداً ألقاك» الهادي آدم.. وهو يرى تلك الدموع الصامتة تجرح خد تلك السمراء.



كل وجع أهلنا في السودان قدمته لنا تلك الدموع على طبق من ألم.



فهل حركت تلك المشاعر حكماء السودان، ففيهم الأمل مازال حياً، لكن صوت تلك المدافع من يخرسها.