في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره المغربي في كأس العرب، ردّ المدير الفني للأخضر هيرفي رينارد على سؤال «عكاظ» حول اختياره اللعب بخمسة مدافعين أمام منتخب رديف، على الرغم من حاجة المنتخب السعودي لفوز معنوي بعد الخسارة السابقة أمام المغرب في النسخة الماضية.



وأوضح رينارد في إجابته أن «اللاعبين قدموا مباراة جيدة جداً»، مؤكداً أن الجهاز الفني «يختار الخطة التي يرى أنها مناسبة لتحقيق النتيجة»، مضيفاً: «لا ننشغل بالافتراضات.. الأهم هو أن ننظر إلى أين نريد أن نذهب، وليس أين نحن الآن».



وأشار إلى أن المنتخب كان يسعى لتأمين التأهل وتقديم كرة جيدة، مبيناً: «قدّمنا أداءً جيداً، لكن النتيجة لم تكن إيجابية، وهذا بالتأكيد خطؤنا».



واستعاد رينارد ذكرياته مع المنتخب المغربي، قائلاً: «قضيت سنوات في المغرب..أنتم منتخب يقدم كرة رائعة. الآن منتخبكم من أفضل المنتخبات في العالم، وحتى البرازيل تخشاه. أتمنى لكم التوفيق في أمم أفريقيا».



كما أثنى على عزيمة منتخب فلسطين قائلاً: «يمتلكون قدرة ذهنية وروحاً قتالية عالية. رغم الظروف، يريدون أن يثبتوا للعالم أنهم منتخب لديه إمكانات كبيرة».



وختم رينارد حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز في المرحلة القادمة: «ما زال أمامنا متسع من الوقت لكأس العالم. الآن تركيزنا على كأس العرب، وبعدها سنرى ما يتعلق بالتحضيرات. يبدو أنكم تنظرون إلى جدول الترتيب وهذا خطأ. الأهم هو التأهل وليس أين نقف الآن».