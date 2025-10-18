فيما أكدت مصادر إعلامية تسليم حركة حماس للصليب الأحمر الدولي جثتي محتجزين إسرائيليين في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (السبت) أن الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.وقال نتنياهو، في مقابلة تلفزيونية: «الحرب ستنتهي نهائياً عندما تُنفّذ شروط الاتفاق، إعادة جميع الرهائن، تفكيك «حماس»، ونزع سلاح القطاع»، موضحاً أنه سيلخص فترة الحرب بقرار سيطرحه غداً على الحكومة بإعادة تسمية الحرب بـ«حرب النهوض».فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس تغيير خطوط الانسحاب بسبب تأخر «حماس» في تسليم جثث المحتجزين.وفي السياق ذاته، أكدت سائل إعلام فلسطينية مساء اليوم تسلُّم الصليب الأحمر جثماني رهينتين من «حماس» في غزةوكانت «حماس» قد قالت في بيان عبر تليغرام إنها «ستقوم بتسليم جثتين لأسيرين من الأسرى الإسرائيليين تم استخراجهما اليوم في قطاع غزة».وأوضحت أن عملية التسليم تأتى ضمن الترتيبات الإنسانية والاتفاقات الجزئية التي تتضمن تبادلاً للجثامين والأسرى بين الجانبين.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تقديرات في الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حركة حماس تعلم بمكان وجود جثث ثمانية على الأقل من المحتجزين لديها في قطاع غزة، وأن بإمكانها إعادتهم فوراً.وكانت «حماس» قد سلمت مساء (الأربعاء) إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفات جثتين من المحتجزين الإسرائيليين في مدينة غزة، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى الجارية بين الجانبين.