كشف مصدر سياسي عراقي مطلع زيارة مرتقبة لوفد أمريكي إلى العاصمة بغداد لمناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن الزيارة تأتي استكمالا لما تم بحثه في الاجتماعات التي عقدت بين وفدي العراق والولايات المتحدة خلال مشاركتهما في قمة شرم الشيخ للسلام.وقال المصدر لـ«عكاظ»: «إن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى الوفد الأمريكي في شرم الشيخ واستعرض رؤية العراق للواقع الأمني في المنطقة وضرورة التعاون في هذا المجال والمجالات الأخرى من بينها الصحية والتعليمية وغيرها».وأضاف المصدر: «إن العراق يطمح في تحقيق شراكة حقيقية تنسجم وتوجهات الحكومة في تحقيق الاستقرار وتنمية مشاريع البناء والاستثمار في بيئة مستقرة وآمنة، ويحرص أيضا على أن يكون له دور مهم استقرار المنطقة وأمنها».ولفت إلى أن العراق يريد شراكة حقيقية عالية المستوى مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استعداد بغداد لتكون جزءا من فريق الحلول لمشاكل المنطقة مع إيران واليمن مستغلا عمق علاقاته التي تربطه بجميع دول المنطقة.وشارك العراق في قمة شرم الشيخ التي عقدت الإثنين الماضي بعد تلقيه دعوة رسمية من الولايات المتحدة ومصر، بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية وصاحب دور فاعل في القضايا الإقليمية، بحسب مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية فرهاد علاء الدين، الذي أكد أن موقف العراق ثابت بدعوته لوقف إطلاق النار في غزة وعودة الأهالي إلى منازلهم.وأفاد بأن بغداد تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة بالتعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي.