بعد نحو 10 سنوات على توقيفه من دون محاكمة، أخلى القضاء اللبناني، اليوم(الجمعة)، سبيل هنيبال نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، في مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني قوله: إن «المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار، وأمر بمنعه من السفر».من جانبه، قال محامي هنيبال القذافي إن الدفاع سيطعن في الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار. وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون أن الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة، لافتا إلى أنّ موكله خاضع لعقوبات دولية ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.وكانت صحيفة «لوريون لو جور»، نقلت السبت الماضي عن مصدر مطلع، إن هانيبال سيمثل الجمعة أمام محكمة التمييز في لبنان (محكمة العدل العليا) برئاسة زاهر حمادة، وهي المرة الأولى التي يمثل فيها أمام القضاء اللبناني.يذكر أن هانيبال القذافي تم توقيفه في لبنان في ديسمبر 2015 بعد اختطافه من سورية وتسليمه للسلطات اللبنانية، حيث وُجهت له تهمة «كتم معلومات» تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، رغم أنه كان طفلاً في الثانية من عمره آنذاك.ومنذ توقيفه، بقي محتجزاّ أكثر من عشر سنوات دون محاكمة أو صدور حكم قضائي بحقه، ما أثار انتقادات محلية ودولية حول طول مدة الاحتجاز والتأخر في الإجراءات القانونية.