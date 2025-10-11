يتوقع أن تصل القوات الأمريكية إلى محيط قطاع غزة صباح يوم غد الأحد، وطرحت التساؤلات حول مواقع تمركز تلك القوات. وفيما نفى مسؤول أمريكي، مساء أمس (الجمعة)، ما تردد عن إمكانية تمركزها داخل القطاع الفلسطيني المنكوب، أفصح مسؤول إسرائيلي كبير، أنها ستتوجه إلى قاعدة «هاتسور» الجوية بالقرب من مدينة أشدود في إسرائيل. وحدد مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أعلن موقع «أكسيوس» الأمريكي، اليوم (السبت).وأفاد المسؤول الأمريكي أن الجنود الـ 200 الذين سيأتون إلى محيط غزة، لن يدخلوا القطاع بل سيعملون كقوة استقرار دولية ستكون منتشرة هناك. وأضاف أن مهمة هذه القوة تتركز في إقامة مركز تنسيق مدني عسكري، مهمته تنظيم المساعدات الإنسانية بما فيها الشؤون العملانية وتوفير المساعدة الأمنية، ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار.ولفت المسؤول إلى أن ممثلين من كافة الشركاء المساهمين في قوة دولية لحفظ الاستقرار، سيعملون في المركز، إلى جانب مشاركة ممثلين للمنظمات غير الحكومية الموجودة الآن على الأرض أو المنظمات التي ستنضم في المستقبل إلى العمل.وذكر أن المركز سيعمل على المساعدة في الانتقال إلى الحكم المدني بأسرع وقت، مؤكدا أنه «لتطبيق وقف إطلاق النار سيكون هناك نزع لسلاح حركة حماس، وسيعمل الفرقاء على التأكد من حدوث ذلك».يذكر أن مسؤولين أمريكيين، أعلنوا، الخميس، أن فريقاً مكوناً من 200 عسكري أمريكي سيشارك في الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار في غزة. ولفت أحد المسؤولين إلى أن مسؤولين عسكريين مصريين وقطريين وأتراكاً سينضمون للفريق.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن، مساء الأربعاء الماضي، اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى، بعد أيام من المفاوضات غير المباشرة في شرم الشيخ برعاية الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة، بمشاركة تركية).