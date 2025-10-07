قتل اثنان من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجوم مسلح بمنطقة سرو آباد بمحافظة كردستان شمال غربي البلاد، اليوم(الثلاثاء). وذكرت وكالة «إيرنا» أن الهجوم نفذه مسلحون بقنبلة يدوية، إذ أُصيب ثلاثة أشخاص آخرين في الحادثة.وأعلنت قيادة حرس بيت المقدس التابعة للحرس الثوري في محافظة كردستان، في بيان لها، أن «اثنين من قوات الحرس الثوري قتِلا وأصيب 3 أشخاص بجروح إثر هجوم إرهابي نفذته مجموعة معادية للثورة استهدفت موقعًا تابعًا لقوات التعبئة الباسيج في منطقة سه ‌راه حزب ‌الله بمدينة سروآباد بمحافظة كردستان غرب إيران».وحسب بيان الحرس الثوري، فقد استخدم المهاجمون قنابل يدوية في الاعتداء الذي أسفر عن مقتل علي رضا ولي ‌زاده وأيوب شيري، فيما أصيب ثلاثة عناصر بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأفادت القيادة في بيانها بأن القوات الأمنية تواصل ملاحقة منفذي الهجوم وأن التحقيقات جارية لتحديد الجهات المتورطة.وأكدت القيادة أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في حماية أمن واستقرار المنطقة، مشددة على استمرار الحرس الثوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى الاستكبار العالمي.