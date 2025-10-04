محتجون يحاصرون القصر الرئاسي في جورجيا

انتخابات وتوترات

انقسام المعارضة

أزمة سياسية طويلة

حاصر محتجون القصر الرئاسي في جورجيا اليوم (السبت)، فيما أعلنت منظمة العفو الدولية أن الانتخابات المحلية في جورجيا، المقررة غداً (الأحد)، تُجرى وسط حالة من الاضطرابات.ووصف رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه منظمي الاحتجاجات المخطط لها في 4 أكتوبر بـ«المتطرفين»، وتعهد برد «صارم».وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، ما أدى إلى احتجاجات استهدفت مقر حملة رئيس بلدية تبليسي كاخا كالادزي، ورشقهم أنصار حزب الحلم الجورجي بالزجاجات والحجارة.وكانت قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، الذين ردّوا بالألعاب النارية. واعتدت الشرطة بالضرب على المتظاهرين، مستهدفةً النشطاء والصحفيين، ولم تُحقق السلطات الجورجية في أخطر حالات هذا العنف.واستغل قادة المعارضة في جورجيا الانتخابات المحلية المقررة غداً كمحور لإعادة إحياء الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي خفت حدتها إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، لكن دعوة لمقاطعة التصويت أبرزت الانقسامات في صفوفهم.وفي حين قررت العديد من أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات المحلية، لم يفعل حزبان مؤيدان للاتحاد الأوروبي ذلك، وهما: حزب «ليلو من أجل جورجيا»، وهو حزب وسطي، وحزب «من أجل جورجيا»، بقيادة رئيس الوزراء السابق لحزب «الحلم الجورجي» جيورجي غاخاريا، الذي غادر البلاد منذ انقلابه على السلطات. وهو قيد التحقيق بتهمة التخريب.من جانبه، قال الباحث البارز في كارنيغي أوروبا توماس دي وال، لإذاعة أوروبا الحرة، «إن جورجيا تمر بأزمة سياسية طويلة الأمد. لكن الحزب الحاكم (الحلم الجورجي) هو المسيطر».