شدّدت وزارة الداخلية السورية على رفضها القاطع لأي إساءة تطال المملكة العربية السعودية، أو أي من الدول الشقيقة والصديقة، مجددة التأكيد على تقديرها للعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والتاريخ المشترك ووحدة المصير.وأكدت الوزارة في بيان، أمس (الجمعة)، حرصها على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم استقرار المنطقة ويدعم العمل العربي المشترك. وأفادت الداخلية السورية بأن المقطع الذي تداولته منصات إعلامية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي ويُظهر شخصاً يتلفظ بعبارات مسيئة بحق المملكة، يعود تاريخه إلى أكثر من 7 أشهر، لا يعبّر سوى عن صاحبه، الذي ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، مشدّدة على أن حرية التظاهر لا تعني التعدي على الآخرين والطعن بهم أو الإساءة إليهم.وتعهدت الوزارة بأنها لن تسمح لأي فرد أو جهة باستغلال الساحة السورية للإضرار بروابط الأخوّة العربية، ودعت وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة والحذر عند تداول الأخبار أو المقاطع إدراكاً لخطورة محاولات التضليل التي تهدف إلى النيل من العلاقات العربية - العربية.وجدّدت وزارة الداخلية في ختام بيانها، على أن سورية ستبقى ملتزمة بحماية أمنها واستقرارها بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، ومتمسكة بروح التضامن العربي، في سبيل مستقبل يسوده التعاون والوحدة.