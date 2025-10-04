من المنتظر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة غداً (الأحد) مفاوضات رباعية لبحث تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة.وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع يضم ممثلين عن الوسطاء في مفاوضات غزة (مصر، وقطر، والولايات المتحدة)، إضافة إلى إسرائيل، لوضع «أسس واضحة للبدء في تنفيذ الخطة الأمريكية التي وافقت عليها حركة حماس.وحسب المصادر، فإن الاجتماع يهدف إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترمب، التي تتضمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بالتزامن مع الإفراج عن 250 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام المؤبدة، و1700 من أسرى قطاع غزة المعتقلين بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.وكشف قياديان في حركة حماس، اليوم (السبت)، أن الوسطاء يجرون مشاورات واتصالات مكثفة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الجديدة.وأوضح أحد القياديين أن المشاورات تهدف إلى تحديد ساعة بدء تأمين الظروف الميدانية بوقف العمليات العسكرية كافة، وحركة الطيران الإسرائيلي بأشكاله الحربي والاستطلاعي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل التجمعات السكنية، حتى تتمكن الفصائل الفلسطينية من تنفيذ المرحلة الأولى لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.من جانبه، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: «إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير سيحضران اجتماع القاهرة، لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل الفنية المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ومناقشة اتفاق السلام الدائم». وذكر أن الوسطاء المصريين والقطريين سيتولون تسهيل المحادثات غير المباشرة بين المفاوضين الإسرائيليين وممثلي حركة حماس.