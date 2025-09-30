ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطاباً أمام مئات الجنرالات وأمراء الأسطول في قاعدة كوانتيكو البحرية بولاية فيرجينيا، اليوم (الثلاثاء)، محذراً من «غزو داخلي» يُشبه «عدواً أجنبياً»، مشيراً إلى الهجرة غير الشرعية كتهديد يفوق الصعوبة الخارجية لأن المهاجرين «لا يرتدون زيًّا موحدًا».

ووصف ترمب الوضع بأنه «غزو داخلي، لا يختلف عن عدو أجنبي، لكنه أصعب بكثير في جوانب عديدة»، مؤكداً أن إدارته ستوقفه «بسرعة كبيرة».

اجتماع ترمب مع قادة عسكريين

جاء الخطاب في اجتماع نادر وغير مسبوق جمع قادة عسكريين من جميع أنحاء العالم دون إخطارهم مسبقًا بالسبب، وهو الذي طلب وزير الدفاع بيت هيغسيث إجراءه، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف أمنية وتكاليف عالية مع اقتراب إغلاق حكومي محتمل.

وأفاد مصادر عسكرية بأن الاجتماع أثار جدلاً بسبب تكلفته العالية وتركيز القادة في مكان واحد، مما يثير مخاطر أمنية، خصوصاً مع تاريخ هيغسيث في طرد قادة سابقين مثل الجنرال مارك ميلي وأدميرال ليزا فرانشيتي لدعمهم التنوع.

تهديدات ترمب

ووصف ترمب الاجتماع بـ«روح الجسد»، مشيراً إلى إمكانية طرد أي قائد لا يعجبه «على الفور»، ودعا إلى استخدام المدن «الخطرة» مثل شيكاغو وبورتلاند «أراضي تدريب» للجيش والحرس الوطني، في سياق نشر قوات في هذه المدن رغم معارضة المحليين.

صمت الجنرالات

فيما بقي الجنرالات صامتين معظمهم، محافظين على الحيادية التقليدية، وسط انتقادات من الديمقراطيين حول التكلفة والتدخل السياسي.

يأتي الاجتماع مع اقتراب موعد إغلاق حكومي محتمل، ويُرى كمحاولة لفرض «ثقافة مقاتل» تتوافق مع أجندة الإدارة، بما في ذلك نشر الجيش في المدن الأمريكية وتعزيز الدور الحدودي.