في حدث أثار جدلا واسعا في البرلمان الهولندي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، واقعة إجبار النائبة إيستير أوويهانت، زعيمة حزب الحيوانات (PvdD)، على مغادرة قاعة الاجتماعات، بعد ظهورها مرتدية قميصا بألوان العلم الفلسطيني (أخضر، أبيض، أسود، وأحمر) أثناء مناقشة الميزانية السنوية.

تضامن مع الشعب الفلسطيني

الحادثة وقعت خلال جلسة في مجلس النواب، إذ طلب رئيس الجلسة النائب اليميني المتطرف مارتن بوسما من حزب الحرية (PVV)، من أوويهانت تغيير ملابسها، معتبرا أن الرمز يُعد بيانا سياسيا غير مسموح به في القاعة.

وأكدت أوويهانت، التي تُعرف بدفاعها الحازم عن حقوق الحيوانات والقضايا الإنسانية، أن ارتداءها القميص كان تعبيرا عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وانتقادا لرفض الحكومة الهولندية الاعتراف بما وصفته بـ«الإبادة الجماعية» في غزة.





وقالت في تصريحات للإعلام: «كنت أريد إظهار التضامن مع الفلسطينيين، وأن أبرز موقف الحكومة الذي يرفض الاعتراف بالواقع في غزة»، مُشيرة إلى أن البرلمان لا يملك قواعد لباس رسمية، مما يترك القرار للرئيس، لكن هذا النهج غالبا ما يؤدي إلى خلافات.

وبعد مغادرتها القاعة لتغيير الملابس، عادت أوويهانت بعد فترة قصيرة مرتدية قميصا آخر مزينا بطباعة «بطيخة»، وهو رمز تاريخي للتضامن مع فلسطين منذ عام 1967، إذ تشترك ألوانه مع ألوان العلم الفلسطيني دون أن يكون بيانا مباشرا.





ردود الفعل

هذا التحدي الذكي أثار إعجاب الكثيرين، وانتشرت فيديوهات للحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ وُصفت بـ«الجريئة والرمزية».

وجاءت الحادثة في سياق جلسة الميزانية التي تحولت إلى ساحة للترويج الانتخابي، مع تصويت على أكثر من 60 اقتراحا، بما في ذلك توسيع الرقابة على الحدود، حظر البرقع، ومساعدة الأطفال الجرحى في غزة.



وخلال الجلسة نفسها، ارتدى زعيم حزب دينك ستيفان فان بيارل دبوسا يحمل علم فلسطين، بينما عرض أعضاء من حزب BBB أشرطة صفراء للتضامن مع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مما يبرز التوترات السياسية حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في البرلمان الهولندي.

وأثار الحدث نقاشات حول حرية التعبير والرموز السياسية داخل البرلمان، إذ يُعتبر هذا النهج للرئيس بوسما انتقائيا، خصوصا مع عدم وجود قواعد واضحة.

وفي تصريحات إعلامية، أكدت أوويهانت التزامها بالاحتجاج السلمي، مشيرة إلى أن القميص البطيخي كان طريقتها في التعبير عن الرسالة دون انتهاك القواعد المزعومة.