أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم (الخميس)، وصول الوزير أسعد الشيباني إلى واشنطن، في أول زيارة رسمية لمسؤول بهذا المستوى منذ أكثر من 25 عاما.

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن السيناتور لينزي غراهام قوله، إن وزير الخارجية السوري سيجتمع مع مشرعين أمريكيين في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة رفع العقوبات الأمريكية المتبقية على بلاده والتي فرضت بموجب قوانين، مثل قانون قيصر، ورفعها بشكل دائم.

إلغاء العقوبات

وأوضح غراهام أنه سيدعم إلغاء تلك العقوبات إذا تحركت سورية رسمياً نحو إبرام اتفاق أمني جديد مع إسرائيل، والانضمام إلى تحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، ومن المقرر أن يجتمع الشيباني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، غداً (الجمعة).

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال أمس -الذي من المقرر أن يزور أمريكا الأسبوع القادم لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن مفاوضات سورية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام القادمة.

وتسعى واشنطن إلى دمج حلفائها الأكراد في سورية مع الإدارة المركزية في دمشق تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع، كما تتوسط بين إسرائيل وسورية.

مفاوضات مع إسرائيل

وقال الشرع، الذي من المقرر أن يزور نيويورك الأسبوع القادم لحضور انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قد تسفر عن نتائج في الأيام القادمة.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر في وزارة الخارجية السورية في دمشق، اليوم، أن سورية وإسرائيل ستبرمان «اتفاقيات متتالية» قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هناك تقدّماً في المحادثات مع إسرائيل، وستكون هناك اتفاقيات متتالية أمنية وعسكرية.