رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات سورية الديمقراطية «قسد»، واصل الطرفان تبادل الاتهامات.

وزعمت «قسد»، اليوم (الإثنين)، أن قوات الجيش انتهكت الهدنة وقصفت مناطق في جنوب شرق عين العرب «كوباني». وأفادت في بيان بأن الاشتباكات مستمرة على عدة محاور في بلدتي خراب عشك والجلبية، الواقعتين جنوب شرقي مدينة عين العرب. ولفتت إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قواتها والجيش، مضيفة أنها «تواصل التصدي للهجوم»، في بلدة الجلبية.



وذكرت «قسد» أن قوات الجيش جلبت تعزيزات عسكرية إضافية تشمل دبابات وآليات مدرعة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر التركي في أجواء المنطقة. واعتبرت أن هذه الهجمات تمثل خرقاً واضحاً وصريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.



وكان الجيش السوري اتهم قوات سورية الديمقراطية باستهداف مواقع انتشاره في محيط منطقة عين العرب بعشرات الطائرات المسيرة، واستهداف طريق رئيسي. وأعلن الجيش أنه «يدرس خياراته الميدانية حالياً رداً على استهداف الأهالي ومواقع انتشاره».



جاءت هذه الاتهامات على الرغم من إعلان الطرفين، أمس الأول، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار 15 يوماً، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة، بوساطة الولايات المتحدة.



وأتت كذلك بعدما انسحبت «قسد» منذ نهاية الأسبوع الماضي من محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق)، حيث غالبية السكان عربية، مقابل تقدّم للقوات الحكومية.



يذكر أن القوات الحكومية باتت على تخوم عين العرب الواقعة في أقصى شمال محافظة حلب قرب الحدود مع تركيا، والمعزولة عن بقية مناطق القوات الكردية التي انسحبت إلى معقلها في الحسكة (شمال شرق).