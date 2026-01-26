أكد الفنان السوداني مصطفى شحاتة أن فيلمه «سلمى وقمر» المعروض حالياً في صالات السينما السعودية مستوحى من قصة حقيقية.

تحضير قصير وتواصل مع سائقين

وقال لـ«عكاظ»: «فترة تحضيري للدور في الفيلم لم تكن طويلة، واعتمدت خلالها على التواصل المباشر مع سائقين يعملون في السعودية، لفهم طبيعة المهنة والفصل بينها وبين السمات الإنسانية للشخصية»، مشيراً إلى أن «سلمى وقمر» لا يحمل رسالة مباشرة، لكنه يلامس مشاعر الحب وتقدير الذات، والامتنان للأشخاص الذين يتركون أثراً إيجابياً في حياة الآخرين، معتبراً أن هذه القيم هي الجوهر الإنساني للعمل.

ثقة كبيرة

وعن أول مشاركاته في فيلم سعودي، أكد شحاتة أن هذه الخطوة تمت بدافع حبه للتجارب الجديدة، خصوصاً في ظل الحراك الثقافي والفني المتسارع الذي تشهده السعودية حالياً، معرباً عن سعادته بعرض فيلمه حالياً في السينما السعودية، لافتاً إلى أن مشاركة الفيلم في عدد من المهرجانات، وعلى رأسها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، منحته ثقة كبيرة في العمل بعد التفاعل اللافت للجمهور وتنوع ردود الفعل بين الضحك والبكاء.

وتحدث عن تعاونه مع المخرجة عهد كامل، مشيداً بحساسيتها واحترامها وصدق التجربة المستوحاة من شخصية حقيقية، كما أثنى على الفنانة السعودية رولا دخيل الله، واصفاً إياها بالموهوبة والمتعاونة وصاحبة مستقبل واعد.

أعمال جديدة

وعن جديده الفني، كشف شحاتة انتهاءه من تصوير فيلم «أسد» بطولة محمد رمضان، حيث يجسد دور شقيقه، إلى جانب مشاركته في فيلم «بنات فاتن»، الذي يضم نخبة من النجوم، منهم: يسرا، وباسم سمرة، وهدى المفتي، مؤكداً أن العملين يحملان تجارب مختلفة ومميزة.