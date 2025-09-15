ترمب يعلن الطوارئ ويفرض السيطرة على واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين) أنه سيعلن حالة طوارئ وطنية ويفرض السيطرة الفيدرالية على واشنطن العاصمة، بعد أن أكدت عمدة المدينة موريال باوزر أن شرطة المدينة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك (ICE).

ويتعلق الأمر بتوفير معلومات حول الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو يدخلونها بشكل غير قانوني، بحسب وكالة «رويترز».

ويُعد تهديد ترمب إضافة إلى ما يراه النقاد تدخلاً فيدرالياً مفرطاً، مع وجود أكثر من 2,000 جندي يقومون بدوريات في المدينة.

احتجاجات ضد ترمب

وجاءت هذه التعليقات بعد أن خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع هذا الشهر احتجاجاً على نشر ترمب قوات الحرس الوطني في أغسطس لإعادة إقامة النظام والأمن والسلامة العامة، بعد وصفه الجريمة بأنها وباء ينخر في العاصمة.

وقال ترمب على منصة «تروث سوشيال»: «في غضون أسابيع قليلة، أصبح المكان مزدهراً، لأول مرة منذ عقود، لا جرائم تقريباً».

وسبق أن وضع ترمب إدارة شرطة العاصمة المحلية تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة، وأرسل قوات إنفاذ القانون الفيدرالية، بما في ذلك أعضاء من ICE، للدوريات في الشوارع، ولا يزال غير واضح متى ستنتهي مهمتهم.

ترمب والديمقراطيون اليساريون

ويلوم ترمب الديمقراطيين اليساريين المتطرفين على الضغط على باوزر لإخطار الحكومة بعدم التعاون مع ICE، مضيفاً أن توقف الشرطة عن التعاون مع ICE سيؤدي إلى عودة الجريمة بقوة.

وأضاف: «إلى شعب وأعمال واشنطن العاصمة، لا تقلقوا، أنا معكم ولن أسمح بذلك، سأعلن حالة طوارئ وطنية وأفرض السيطرة الفيدرالية إذا لزم الأمر!».

انخفاض الجريمة

سبق لباوزر أن أشادت باندفاع ترمب لقوات الإنفاذ الفيدرالية، الذي أدى إلى انخفاض حاد في الجريمة، وقد وقعت سابقاً أمراً يفتح الباب لتنسيق المدينة مع قوات الإنفاذ الفيدرالية.

ويعمل الحرس الوطني ميليشيا تابعة لمحافظي الولايات الـ50، إلا عند استدعائه للخدمة الفيدرالية. أما الحرس الوطني لواشنطن العاصمة فيرد مباشرة إلى الرئيس.