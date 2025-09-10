الشرطة الفرنسية تعتقل العشرات في احتجاجات «لنغلق كل شيء»

شهدت فرنسا، الأربعاء، احتجاجات واسعة تحت شعار «لنغلق كل شيء»، استجابة لدعوة أطلقتها نقابات العمل والأحزاب السياسية، حيث خرج المتظاهرون إلى الشوارع في مختلف المناطق منذ ساعات الصباح الأولى.

انتشار أمني مكثف ومواجهات بالغاز المسيل

وعزّزت السلطات وجودها الأمني بنشر نحو 80 ألف شرطي لتأمين المظاهرات والحفاظ على النظام، غير أنّ التحركات اتسمت بتوتّر شديد دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيّل للدموع لتفريق المحتجين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت باشر فيه وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو مهماته بعد تكليفه من الرئيس إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة جديدة، في خطوة اعتبرها مراقبون متزامنة مع تصاعد الغضب الشعبي ضد الرئيس.

وأفادت السلطات باعتقال العشرات من المتظاهرين، فيما نُشرت قوات الأمن على نطاق واسع في أنحاء البلاد للسيطرة على الوضع.

دعوات على وسائل التواصل تعيد مشهد «السترات الصفراء»

بحسب وكالة «رويترز» ظهرت دعوات هذه المظاهرات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الصيف، وسط مقارنات مع احتجاجات «السترات الصفراء» عام 2018، التي بدأت بسبب زيادة أسعار الوقود ثم تحولت إلى حركة أوسع ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإصلاحاته الاقتصادية.

ويقول أعضاء حركة «أوقفوا كل شيء»، التي بدأت بين مجموعات يمينية ثم سيطرت عليها اليسار واليسار المتطرف، إن النظام السياسي الحالي لم يعد صالحًا لتحقيق تطلعات الشعب.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة سياسية متصاعدة في فرنسا، بعد يومين فقط من إطاحة البرلمان برئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت بحجب الثقة.

وكان ماكرون، عين أمس الثلاثاء، رئيس وزراء جديد، سيباستيان ليكورنو، وهو الخامس في أقل من عامين، وقد أعلن حزب «فرنسا غير الخاضعة» اليساري المتطرف عن نيته تقديم اقتراح بحجب الثقة عن ليكورنو، بينما أبدى حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف استعداده للتعاون معه مؤقتًا.





أعمال شغب في بوردو وتولوز وباريس

وأفاد وزير الداخلية برونو ريتايو بأن نحو 50 شخصًا ملثمًا حاولوا إقامة حاجز في مدينة بوردو، بينما تسبب حريق في كابلات بمدينة تولوز في تعطيل حركة المرور بين تولوز وأوش جنوب غربي فرنسا، وأشار إلى وقوع أعمال احتجاجية في باريس خلال الليل، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكدت شرطة باريس اعتقال 75 شخصًا خلال هذه المظاهرات، دون توضيح أماكن الاعتقال أو أسبابها.

من جهة أخرى، أفادت شركة «فينسي»، التي تدير الطرق السريعة، بحدوث احتجاجات واضطرابات مرورية في عدة مدن منها مرسيليا، مونبلييه، نانت، وليون، وقال ريتايو إن السلطات نشرت 80 ألفًا من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 6 آلاف في باريس، فيما توقعت وسائل إعلام فرنسية مشاركة نحو 100 ألف شخص في هذه الاحتجاجات.