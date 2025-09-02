نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، (الثلاثاء)، أن تكون بلاده تخطط لمهاجمة أوروبا، معرباً عن أمله في استمرار الحوار البناء، مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.واتهم بوتين في تصريحات خلال لقاء مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بالعاصمة الصينية بكين، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بمحاولة ابتلاع كامل مساحة فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، مشدداً بالقول: روسيا «اضطرت إلى الرد على هذا».وقلل بوتين مما وصفها بـ«الهستيريا» في الدول الغربية حول خطط روسيا لمهاجمة أوروبا، مشيراً إلى أنهم مختصون في القصص الخيالية وأفلام الرعب.وشدد بالقول:«أي شخص عاقل يدرك بوضوح أن روسيا لا تخطط لمهاجمة أحد»، مبيناً أن هدف روسيا الوحيد في أوكرانيا هو حماية مصالحها، لكن تصرفات الناتو والدول الأوروبية تهدد روسيا، وتلزمها بالرد.وقال بوتين: لن تعارض بلادنا مطلقاً انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، لكن انضمامها لحلف الناتو أمر لا نقبله، مبيناً أن روسيا تسامحت لفترة طويلة مع الهجمات الأوكرانية على منشآتها للطاقة، والآن بدأت بالرد على الهجمات بشكل جدي.ولفت إلى أن أوكرانيا «تحاول إيذاء روسيا بالرد على الضربات التي تطال البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، لكن الضرر يلحق كذلك بشركاء موسكو»، مبيناً أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال قمة ألاسكا الشهر الماضي، الخيارات المتاحة لضمان أمن أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.وأشار إلى أن الاتصالات مع ترمب أظهرت أن الإدارة الأمريكية الجديدة تصغي إلى روسيا، معرباً عن ثقته في إمكانية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ضمان أمن أوكرانيا.