دانت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، اليوم (الاثنين)، بشدة الحرب الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، وكوارث إنسانية في قطاع غزة، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وأكدت الدول الأعضاء في وثيقة «إعلان تيانجين» في ختام القمة السنوية للمنظمة، أهمية التوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وزيادة الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار والأمن لسكان المنطقة، موضحة أن السبيل الوحيد لكفالة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط هو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.ودانت الدول الأعضاء بشدة الضربات الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 13 يونيو الماضي، وتدخل الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت 12 يوماً بين الجانبين، محذرة من أن هذه الأعمال العدائية ضد المنشآت المدنية، بما فيها المنشآت النووية، تؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين.ووصفت الهجمات على إيران بـ «الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولسيادة إيران وسلامتها الإقليمية»، مبينة إن الهجمات تقوّض الأمن الإقليمي والدولي، وتترتب عليها عواقب وخيمة على السلم والاستقرار العالميين.وشددت الدول الأعضاء على ضرورة كفالة السلامة النووية، وحماية المنشآت النووية، وحماية السكان والبيئة في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء النزاعات العسكرية، مؤكدة التزامها بالتوصل إلى حل سلمي للمشكلات الراهنة من خلال الجهود الدبلوماسية.ودعت الدول الأطراف المعنية إلى استئناف الحوار البناء، والبحث معاً عن حلول لتجنب مزيد من التدهور في الوضع.