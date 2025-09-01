أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، (الإثنين) عزم المجلس الأوروبي تقديم خارطة طريق لتحسين وضعه الدفاعي في أسرع وقت وخلال السنوات الخمس القادمة.

وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا: «نحن بحاجة إلى تحسين وضعنا الدفاعي بسرعة، وعلى نطاق واسع»، مضيفة: سيجري عرض خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة، خلال اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي المقرر في أكتوبر القادم، على أن تتناول الفجوات في الاستثمار والقدرات الدفاعية وكيفية سدها.

وأكدت ديرلاين تضامن أوروبا مع ليتوانيا، مشددة بالقول: «أوروبا تحتاج إلى ليتوانيا قوية لحماية حدودنا وشعوبنا، مشيرة إلى أن سياسة التماسك ستظل في قلب ميزانية الاتحاد الأوروبي، وسنواصل دعم أمن الحدود وسبل العيش القوية على حد سواء».

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد زارت كلاً من بلغاريا وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وبولندا، وجميعها تشترك في حدود مع روسيا أو بيلاروس، ومن المقرر أن تتوجه اليوم إلى رومانيا.

وأفادت مجلة «بوليتيكو» بأن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لأكبر شركة إنتاج أسلحة مملوكة للدولة في بلغاريا، أثارت احتجاجات من قبل أحزاب قومية، وتوتراً داخلي بشأن الدور المتنامي للبلاد كمركز لإنتاج السلاح.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، قد قالت لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن عواصم أوروبية تعمل على إعداد خطط دقيقة للغاية لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا ضمن إطار ضمانات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب، والتي ستحظى بدعم كامل من القدرات الأمريكية، موضحة أن هناك «خريطة طريق واضحة» لعمليات الانتشار المحتملة.

ووفقاً للصحيفة فإنه من المقرر أن يجتمع القادة الأوروبيون في باريس (الخميس) القادم، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواصلة المناقشات رفيعة المستوى.