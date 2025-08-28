أعلن وزيرا خارجية مصر وقطر، اليوم (الخميس)، رفضهما للمحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، مؤكدين أن ذلك خط أحمر.

وشدّد وزيرا البلدين في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم أن جهود البلدين لن تتوقف حتى يتم الوصول إلى وقف فوري للنار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، يتم التفاوض خلالها على إنهاء الحرب، رغم عدم تجاوب إسرائيل مع مقترح الوسطاء.

وأكد الوزيران منع استخدام سلاح التجويع ومواصلة الضغوط لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون شروط، معلنين رفضهما لأي حلول عسكرية لتسوية أزمات المنطقة.

وأشار الوزيران إلى ثوابت موقف البلدين من التطورات في غزة، واستمرار جهود الوساطة المصرية-القطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين مصر وقطر للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات، وضرورة العمل المشترك بين الجانبين للتوصل إلى تسوية سياسية تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للصراع.

بدوره، أشاد وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن بجهود الدول العربية والإسلامية الداعمة للوصول إلى حل في غزة ووقف النار ونفاذ المساعدات لأهالي القطاع، مستنكراً تقاعس المجتمع الدولي تجاه ما يحدث من إبادة ومجاعة وحصار في غزة.

وأشار إلى أن مصر وقطر ملتزمتان بالوصول إلى حل وإنهاء الحرب رغم التشويش والتشويه لهذه الجهود المشتركة، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق سريع ونهائي لوقف النار وإطلاق سراح المحتجزين.