أكد رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليوم (الأربعاء)، في العاصمة المؤقتة عدن، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية خيار لا رجعة عنه، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل بالشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي من أجل تحقيق تطلعات الشعب اليمني.

وقال بن بريك: «المعركة الاقتصادية التي تخوصها الحكومة لا تقل أهمية عن معركتنا مع مشروع الإرهاب الحوثي، باعتبارها معركة وجود من أجل حماية المستقبل من التطرف ورفض كل أشكال التخلف والرجعية البائدة».

وأضاف: «عملية الإصلاحات التى تنفذها الحكومة ليست مجرد شعارات ولكنها حقائق عملية، الحكومة تواصل العمل وتستند إلى رؤى واضحة تضع معيشة المواطنين في صدارة الأولويات».

وأوضح رئيس الحكومة أن تعافي العملة الوطنية يأتي نتيجة لجهود كبيرة من العمل والإصلاحات، مشيرًا إلى أن المسؤولية الجماعية مع القطاع الخاص تقتضي أن تُترجم التحسن في قيمة العملة اليمنية إلى أسعار عادلة وسوق متوازنة. معربًا عن التزام الحكومة بضمان بيئة شفافة ومستقرة وآمنة للقطاع الخاص.