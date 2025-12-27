قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول خطة لوقف الحرب، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الهجوم الروسي الأخير على كييف يُظهر أن موسكو «لا تريد إنهاء الحرب».



روسيا تهاجم بـ500 طائرة مسيرة



وقال زيلينسكي بعد غارات روسية بالمسيّرات والصواريخ أسفرت عن مقتل شخص: إن الروس لايريدون إنهاء الحرب، ويسعون إلى استغلال كل فرصة للإمعان في معاناة أوكرانيا وزيادة ضغوطهم على الآخرين حول العالم.



وأضاف، أن روسيا هاجمت أوكرانيا بما ⁠يقرب من 500 طائرة مسيرة و40 صاروخاً خلال الليل، مستهدفة البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية.



وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: «إذا حولت روسيا حتى فترة الكريسماس ورأس السنة الجديدة ⁠إلى فترة من المنازل المدمرة والشقق ⁠المحترقة ومحطات الطاقة المدمرة، فلا يمكن الرد على هذا النشاط المريض إلا بخطوات قوية حقاً»، داعياً الولايات المتحدة وأوروبا إلى الضغط على موسكو بشكل أقوى.



اجتماع في فلوريدا



ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني بنظيره الأمريكي، غداً الأحد، في فلوريدا لمناقشة خطة إنهاء الحرب في إطار مفاوضات لم تُسفر بعد عن أي نتائج ملموسة.



وبعد نحو 4 سنوات على بدء روسيا هجومها الواسع على أوكرانيا، لا تزال الأخيرة تتعرض لقصف يومي.



وتسببت الهجمات الليلية في العاصمة في اندلاع حريق في مبنى سكني، كما أدت إلى مقتل شخص وإصابة 19 آخرين، نُقل 11 منهم إلى المستشفى، بحسب رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.



وأوضح كليتشكو «أنّ 2600 مبنى سكني، و187 حضانة أطفال، و138 مدرسة، و22 مرفقاً للخدمات الاجتماعية» انقطعت عنها التدفئة.



ضربة واسعة النطاق



من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وجوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ «كينجال»، على البنية التحتية للطاقة التي تغذي القوات الأوكرانية، وذلك «رداً على الهجمات الإرهابية الأوكرانية».



وأفادت بأن مجموعة قوات «المركز» استهدفت لواء «آزوف» (المحظور في روسيا، والمعترف به كمنظمة إرهابية) التابع للقوات الأوكرانية.



وحسب بيان الوزارة، اليوم (السبت)، فقد استهدفت وحدات من مجموعة قوات المركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية التابعة للواء آلي ولواء مشاة ولواءي إنزال هجوميين ولواء محمول جواً و3 أفواج هجومية ولواء من مشاة البحرية ولواء من القوات الخاصة «آزوف» في بلدات جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك.