أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم (الأربعاء) مقتل 3 وإصابة 30 آخرين في حادثة إطلاق النار في مدرسة في مينيابوليس الأمريكية، مؤكدة عدم وجود تهديد نشط للمجتمع في الوقت الحالي.وقالت سلطات المدينة على منصة «إكس»: لا يوجد تهديد نشط للمجتمع في الوقت الحالي. تم احتواء مطلق النار، بحسب شبكة «سي إن إن».من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: تلقيت إحاطة عن حادث الهجوم في مينيابوليس وأتابع الوضع المروع، موضحاً أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استجاب بسرعة وعناصره في مكان الحادث.وهرعت الشرطة إلى موقع إطلاق نار في مدرسة كاثوليكية في مدينة مينيابوليس بوسط غرب الولايات المتحدة، ووفقاً لحاكم ولاية مينيسوتا، تيم والتز، وقع إطلاق نار في الأسبوع الأول من الدراسة بمدرسة أنانسييشن (البشارة) الكاثوليكية في مينيابوليس.وقال والتز: أصلي من أجل أولادنا ومعلمينا الذين شهد أسبوعهم الأول في المدرسة هذا العنف المروع، ولم يقدم أي تفاصيل عن الضحايا.بدوره، أوضح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، دان بونغينو، أن المكتب على علم بحادث إطلاق النار في مينيابوليس وأرسل عناصره إلى موقع الحادث.