هزت عدة انفجارات العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم (الأحد). وأعلن مصدر أمني إسرائيلي بدء تنفيذ غارات على أهداف لجماعة الحوثي. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المصدر قوله: إن موجة الغارات على العاصمة اليمنية جاءت ردا على هجمات الحوثي الصاروخية الأخيرة.وكشف أن الغارات استهدفت نحو 50 موقعاً بينها المجمع الرئاسي، شركة النفط بشارع الـ60، ومحطات كهربائية ومواقع وقود في صنعاءوحسب شهود عيان، فقد طالت الضربات الإسرائيلية محيط المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ.وأطلقت جماعة الحوثي صاروخا، الجمعة الماضي، نحو إسرائيل، فيما كشف تحقيق إسرائيلي أن الصاروخ الحوثي حمل رأسا حربيا متعدد المراحل وقابلا للانشطار.وكانت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة، أفصحت أن المخابرات العسكرية الإسرئيلية «أمان»، وجهاز الموساد، يبذلان جهودا مكثفة من أجل وضع قائمة استهداف واسعة لضرب مراكز الحوثيين، واغتيال قيادات من الجماعة. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية نوعية من أجل ضرب قدرات الحوثي.وكشفت المصادر محاولة اغتيال استهدفت رئيس أركان الحوثيين محمد عبد الكريم الرومري، أثناء تناوله الطعام مع كبار المسؤولين، لكن العملية فشلت في اللحظات الأخيرة.ويشن الحوثيون منذ نوفمبر 2023 هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر.وردت الولايات المتحدة وإسرائيل على السواء بعدة هجمات وغارات على مواقع حوثية في اليمن.