أعلن المدعي العام الألماني، اليوم (الخميس)، اعتقال الشرطة لأوكراني يشتبه تورطه في الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم، موضحاً أن المتهم نسق الهجمات.

وأضح المدي العام الألماني في بيان أن المتهم سينقل من الشرطة إلى المثول أمام قاض ألماني، مبيناً أن المشتبه به «سيرهي كيه» كان جزءا من مجموعة أفراد زرعوا عبوات ناسفة في خطوط الأنابيب قرب جزيرة بورنهولم في الدنمارك وفقاً. لقوانين الخصوصية الألمانية.

وأشار البيان إلى أن المتهم وشركاءه انطلقوا من مدينة روستوك على الساحل الشمالي الشرقي لألمانيا على متن يخت شراعي لتنفيذ الهجوم استأجروه من شركة ألمانية بوثائق هوية مزورة عن طريق وسطاء.

وتصرفت السلطات بناء على مذكرة اعتقال أوروبية للمشتبه به الذي ستوجه له اتهامات بالتواطؤ للتسبب في انفجار والتخريب المخالف للدستور وتدمير منشآت.

وكانت روسيا ودول غربية قالت إن الهجمات التي وقعت على خط الأنابيب أعمال تخريبية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات التي وقعت في سبتمبر 2022 وتسببت في أضرار جسيمة لخطوط الأنابيب التي تنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا، ما شكل وقتها تصعيدا كبيرا في الصراع الأوكراني وفاقم أزمة إمدادات الطاقة في القارة الأوروبية.