أبلغت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترحهم الجديد بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين.وقال مصدر من حماس لوكالة الأنباء الفرنسية: إن الحركة سلّمت ردها للوسطاء بموافقتها والفصائل الفلسطينية على المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار وبدون طلب أي تعديلات. وأكد مصدر في الفصائل الفلسطينية أن حماس وافقت على المقترح المقدم من دون أي تعديلات.وأفاد مسؤول فلسطيني في وقت سابق بأن الوسطاء اقترحوا هدنة لـ60 يوماً تتضمن إطلاق سراح الأسرى على دفعتين.في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب لم تتلق بعد رد حماس على المقترح.ونقلت قناتي «العربية» و«الحدث» عن مصدر مطلع تأكيد أن مصر وقطر ستدعوان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف للقدوم إلى القاهرة لإنجاز صفقة غزة.وفي أول رد فعل إسرائيلي، حذّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من قبول «صفقة جزئية»، قائلاً: «ليس لديك تفويض للذهاب لصفقة جزئية من دون هزيمة حماس.. إذا استسلم نتنياهو وأوقف الحرب سيهدر فرصة هائلة».من جهتها، شددت عائلات الأسرى الإسرائيليين في رسالة وجهتها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الحاجة إلى «صفقة شاملة».