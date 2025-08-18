توقع المبعوث الأمريكي توم براك أن تشهد الأسابيع القادمة تقدماً ملموساً ينعكس بحياة أفضل للشعب اللبناني والجيران. وقال إن بلاده «تشعر بالأمل».وعقب لقائه الرئيس جوزف عون بمشاركة المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، اليوم(الإثنين) في بيروت، قال إنه ناقش مع الرئيس عون مسألة نزع سلاح حزب الله، مجددا التأكيد على أن هذا القرار يخص الدولة اللبنانية وحدها.وأضاف أن «نزع السلاح يخدم الطائفة الشيعية لأنها طائفة لبنانية، والنتائج الإيجابية ستشمل لبنان كله»، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية اتخذت الخطوة الأولى، والآن على إسرائيل اتخاذ خطوة موازية.وأوضح براك أنه «بعد خطوة لبنان هناك خطوة منتظرة من إسرائيل، وعلى الجميع أن يتعاون بعيداً عن العدائية والمواجهة»، داعياً حزب الله إلى رؤية الخيار الأفضل، فهل من خيار أفضل من حصر السلاح؟.وأكد أن ما يحصل هو فرصة للسلام والازدهار، لافتا إلى أن حزب الله لا يمكن أن يأخذ شيئاً دون تقديم مقابل، وقال إن الجيش اللبناني سيكون الضامن الأمني لمسألة نزع سلاح الحزب.ولفت الموفد الأمريكي إلى أن بلاده لا تعمل على تخويف أحد، فالنتائج الإيجابية تشمل الحزب ولبنان وإسرائيل معاً، ونرتكز على الازدهار المستقبلي وليس الترهيب.وأكد أن واشنطن لا تحمل أي تهديد بشأن نزع سلاح حزب الله، وهناك تعاون من الجميع، مضيفاً لم نقدم أي اقتراح لإسرائيل بشأن نزع سلاح حزب الله.وبخصوص رفض حزب الله تسليم السلاح، شدد براك على أنه لا تفكير بتوجيه أي تهديدات، فالتعامل مع حزب الله هو إجراء لبناني بحت، ودورنا كان إرشادياً.وعن عودة مورغان أورتاغوس قال براك: «أعدنا السيدة أورتاغس كجزء من فريقنا بتوصية من الرئيس ترمب».من جهته، قال الرئيس عون إن المطلوب الآن هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة ومزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة دولياً لإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الإسرائيلية.وتحظى زيارة المبعوثين الأمريكيين توم براك ومورغان أورتاغوس باهتمام استثنائي، خصوصاً أنها تأتي في الأيام الفاصلة عن استحقاقين بارزين: التمديد لقوات اليونيفيل وتقديم الجيش اللبناني خطة متكاملة لآلية حصر السلاح بيد الدولة. ورغم أن التمديد لليونيفيل يُعد مسألة شبه محسومة، إلا أن طبيعة التعديلات المطروحة على مهمات القوة الدولية قد تشكّل عنصراً حاسماً في مسار تثبيت السيادة وتمكين الجيش من بسط سلطته الفعلية.