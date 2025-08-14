أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم (الخميس) عزمها تزويد سورية بأنظمة أسلحة ووسائل لوجستية، بموجب اتفاق التعاون العسكري الذي جرى توقيعه بين البلدين في أنقرة أمس، مؤكدة أنها ستدرب الجيش السوري على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية للصحفيين: «المذكرة تستهدف التنسيق والتخطيط للتدريب والتعاون العسكري، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات وضمان شراء المعدات العسكرية، وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجستية، والخدمات ذات الصلة»، مبيناً أن الاتفاقية تتضمن التدريب والمشورة العسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الاتفاقية تنص على تدريب وتقديم استشارات عسكرية على مستوى الوزارتين، وتشمل دورات تدريبية، وبرامج دعم فني لتعزيز إمكانات الجيش السوري.

ووقع وزير الدفاع التركي يشار جولر ونظيره السوري مرهف أبو قصرة في أنقرة اتفاقية تعاون عسكري مشترك تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش السوري، وتطوير مؤسساته، وهيكليته، وتشمل الاتفاقية التبادل المنتظم للأفراد العسكريين، للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة، بهدف رفع الجاهزية العملياتية، وتعزيز القدرة على العمل المشترك، والتدريب على المهارات المتخصصة، من خلال برامج في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجستيات، وعمليات حفظ السلام، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وتنص الاتفاقية على مساعدة فنية عبر إرسال خبراء مختصين لدعم عملية تحديث الأنظمة العسكرية، والهياكل التنظيمية، وقدرات القيادة،.

وتعدّ تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أحد الحلفاء الرئيسيين لسورية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.