استدعى وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت السفير الإسرائيلي بسبب خطة حكومة نتنياهو المعلنة بالسيطرة الكاملة على غزة، والقطاع، وسط معارضة دولية واسعة.وقالت الوزارة، في بيان، اليوم (الجمعة): «إن بلجيكا أرادت التعبير عن رفضها التام لهذا القرار، ولاستمرار الاحتلال.. والرغبة في ضم الضفة الغربية»، ودعت بقوة إلى التراجع عن هذا القرار.وأضافت الوزارة أنه بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها حصار مدينة غزة ثم احتلالها، والسيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية استدعاء السفير الإسرائيلي.وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر على خطة الجيش للسيطرة الكاملة على مدينة غزة في شمال القطاع.وقال في بيان إن إسرائيل ستتولى «توزيع المساعدات الإنسانية خارج مناطق القتال»، وإن القرار اتخذ دعماً لمقترح نتنياهو لهزيمة حماس.وأضاف مكتب نتنياهو أن غالبية أعضاء المجلس وافقوا على قائمة من 5 مطالب لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».وذكر مكتب نتنياهو أن المطالب الخمسة هي: «نزع سلاح حماس، وإعادة كافة المحتجزين الـ50 الذين يُعتقد أن 20 منهم فقط أحياء، وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، والسيطرة الإسرائيلية الأمنية على قطاع غزة، ووجود خطة لحكومة بديلة ليست حماس ولا السلطة الفلسطينية».وتسيطر إسرائيل على 75% من مساحة القطاع، ومدينة غزة هي جزء من الـ25% المتبقية التي لا تسيطر عليها إسرائيل، إضافة إلى عدد من مخيمات اللاجئين في وسط غزة. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن العملية ستقتضي إخلاء مدينة غزة من نحو 800 ألف فلسطيني.وأفصح مسؤولون أمريكيون أن صوراً التقطتها أقمار اصطناعية تجارية أظهرت قيام الجيش الإسرائيلي بحشد قوات ومعدات قرب الحدود مع غزة، لدعم عملية برية جديدة مُحتملة في القطاع الفلسطيني. وذكر المسؤولون لشبكة NBC News أن الصور التي أظهرت تحركات وتشكيلات للقوات تعد مؤشرات على عملية برية كبرى وشيكة.وأفاد مسؤولون أمريكيون وشخص مطلع على المناقشات الإسرائيلية بأنه في حالِ شنِّ عملية عسكرية جديدة فقد تشمل جهوداً لاستعادة المحتجزين لدى حماس، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في المناطق الواقعة خارج نطاق القتال.