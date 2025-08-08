شدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على أن قرار إسرائيل احتلال مدينة غزة «لا بد أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل»، لافتاً إلى أن المجلس سيقيّم هذا القرار. ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر فيه.وقال رئيس المجلس، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان على منصة إكس اليوم (الجمعة): «هذا القرار لا ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الممثل الأعلى في 19 يوليو الماضي فحسب، بل يقوض أيضاً المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية». وأضاف أن الوضع في غزة يظل مأساوياً، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى مفاقمته.من جانبها، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في قرارها توسيع عمليتها العسكرية في غزة.وقالت إنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في ظروف غير إنسانية، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة فوراً ودون عوائق، وشددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.بدورها، دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للخطة الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي: «إن أي قرار إسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة يثير قلقاً بالغاً». وشددت في مؤتمر صحفي على ضرورة إنهاء الحرب فوراً، وأكدت أن الأمم المتحدة تقف بحزم ضد تصعيد الصراع.ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية التي «تخالف قرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حداً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن، وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه، وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم».وأفاد المفوض السامي بأن كل شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التصعيد الجديد سيؤدي إلى نزوح قسري أكبر حجماً، والمزيد من القتل والمعاناة التي لا تحتمل، وتدمير جنوني وجرائم مروعة.ونددت تركيا بقرار إسرائيل، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن على إسرائيل أن توقف فوراً خططها الحربية، وأن توافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحيلولة دون تطبيق الخطة الجديدة التي «تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم».وتنص الخطة على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقاً، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير من هذه الخطوة.وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعه تطويق المدينة، ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.