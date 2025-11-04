التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بالمنطقة الدكتور محمد القحطاني.

ونوقشت خلال الاستقبال، الخدمات التي تقدمها «الخطوط السعودية» في مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، واستعرضت الخطط التشغيلية والرحلات الداخلية والدولية، إلى جانب المبادرات الهادفة لتطوير مستوى الخدمة وتحسين تجربة المسافرين.

وأكد أمير المنطقة، أهمية تعزيز الرحلات الجوية من مطار الملك عبدالله وإليه، بما يواكب احتياجات الأهالي والزوار، ويدعم الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما التقى نائب أمير جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي مدير الخطوط الجوية العربية السعودية بالمنطقة الدكتور محمد القحطاني.

ونُوقشت خلال اللقاء الخدمات التي تقدمها «الخطوط السعودية» في مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، واستعراض الخطط التشغيلية والرحلات الداخلية والدولية، إلى جانب المبادرات الهادفة إلى تطوير مستوى الخدمة وتحسين تجربة المسافرين.

وحث نائب أمير المنطقة على مضاعفة الجهود، لتقديم أفضل خدمات الطيران للمواطنين والمقيمين

من جانبه، أعرب القحطاني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على الدعم والاهتمام الدائم بتطوير خدمات النقل الجوي بالمنطقة.