مطلع ديسمبر القادم.. السعودية تستضيف «المؤتمر الدولي للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية»

تستضيف المملكة مطلع ديسمبر القادم، المؤتمر الدولي للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية (EPR2025)، وتنظمه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، تحت شعار: (بناء المستقبل في عالم متطور)، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 في مدينة الرياض.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ومناقشة التحديات التقنية والتنظيمية.

وأكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية استكمال الاستعدادات لانطلاق فعاليات المؤتمر، الذي يستعرض أحدث التطورات والابتكارات العلمية والحلول في الكشف والحماية في هذا المجال، بما يسهم في تطوير قدرات الدول الأعضاء وتعزيز استدامة منظومات الأمان النووي على المستويين الوطني والدولي، وتحديد أولويات العمل المستقبلية لتطوير منظومات الطوارئ وفقًا للمتغيرات العالمية المتسارعة.

يأتي هذا المؤتمر تأكيدًا على حرص المملكة واهتمامها بمجالات الأمان والأمن النوويين والإشعاعيين، وتعزيز مكانتها الدولية في هذا الجانب، ودعمها المتواصل للجهود العالمية الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.