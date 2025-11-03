أقامت الكلية التطبيقية في محافظة العلا ممثلة في برنامج إدارة السياحة والضيافة، ملتقىً تثقيفياً توعوياً عن السياحة الزراعية باعتبارها أحد الأنماط السياحية المستحدثة، التي تمثل فرصة استثمارية مهمة لقطاع الزراعة، من خلال ابتكار نموذج مستدام لتعزيز التراث الثقافي والتنمية الاقتصادية والحفاظ على استدامة الموارد البيئية.

وسوّق الملتقى شعار (مزرعتك وجهة سياحية)، وشارك فيه مبادرون في قطاع الاستثمار الزراعي على مستوى محافظة العلا، وبعض ممثلي الشركات السياحية.

وأدار الملتقى المدير التنفيذي للكلية التطبيقية الدكتور عبدالعزيز البلوي، الذي شارك في تنفيذه أساتذة وطلاب؛ وخرج الملتقى بتوصيات عدة، منها أن السياحة الزراعية لها أثرها الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة في قطاع السياحة ببلوغها مستوى 150 مليون سائح في 2030، ما يعزز تجربة المُستضيف والسائح.

يُذكر أن برنامج إدارة السياحة والضيافة حصل أخيرا على اعتماد أكاديمي أوروبي من مؤسسة EURHODIP بالإضافة الى الاعتماد الداخلي.