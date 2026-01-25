دشّن رئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الشيخ عبدالله صالح كامل النسخة الحديثة من موقع صحيفة عكاظ الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إلى جانب تدشين الموقع الجديد لـ«سعودي جازيت».

ويأتي هذا التدشين بوصفه خطوة إستراتيجية تتجاوز مفهوم «التحديث» إلى إعادة بناء المنصات الرقمية من الأساس، تقنياً وتحريرياً، بما يواكب التحولات في صناعة الإعلام العالمي، وتغيُّر سلوك الجمهور، وتنامي دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتوزيعه وإدارته.

وأشاد الشيخ عبدالله كامل، بالقفزات التحريرية التي تشهدها «عكاظ» ووصولها المؤثر في منصات التواصل الاجتماعي، داعياً الزملاء إلى مواصلة العمل الجاد للوصول إلى آفاق أبعد.

وأثنى على الجهود المميزة لفريق «سعودي جازيت» والدور المهم الذي تضطلع به في الفترة الحالية، مشدداً على أهمية تكثيف العمل لتقديم المحتوى بأشكال ووسائط متعددة.

عبيان: نمو متصاعد في أعداد الزيارات والزوار

واستعرض نائب رئيس تحرير «عكاظ» الزميل عبدالله عبيان التطور الذي شهده موقع «عكاظ» الإلكتروني في الفترة الماضية على صعيد مؤشرات أعداد الزيارات والزوار والأحداث، مستعرضاً بالأرقام النمو الذي تحقق خلال الفترة الماضية.

ولفت الزميل عبيان إلى أن بيانات التحليلات الرقمية لموقع عكاظ تُظهر نمواً ملحوظاً ومستمراً في مؤشرات الأداء الرئيسة، شملت عدد الزيارات والمستخدمين وحجم التفاعل (الأحداث)، ما يؤكد تحسن مستوى الوصول وجودة التفاعل، وترسيخ موقع «عكاظ» كمنصة رقمية رائدة ذات حضور متنامٍ وتأثير متصاعد.

الرحيلي: منصة رقمية لخدمات الرصد والتحليل

المفضلي: الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الإنتاج

اليوسف: قفزة نحو شرائح جديدة من الجمهور

القربي: حضور مؤثر في منصات التواصل الاجتماعي

رئيس مجلس الإدارة:

القفزات التحريرية تعكس حضوراً مؤثراً في المنصات الرقمية

واستعرضت مشرفة مركز المعلومات الزميلة مدى الرحيلي منصة مركز المعلومات الرقمية المُزمع إطلاقها قريباً، وخدمات الرصد والتحليل التي ستقدمها المنصة لقطاع الأعمال، وتطوير استخدام أرشيف «عكاظ» و«سعودي جازيت» لتقديم خدمات جديدة للمستفيدين.

وقدم مدير إدارة تقنية المعلومات الزميل ماجد المفضلي شرحاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي في الموقع الجديد ونظام النشر المطوّر (NewsPublish) ودوره في رفع كفاءة الإنتاج وتحليل سلوك المستخدمين.

واستعرض مدير تحرير «سعودي جازيت» الزميل أنس اليوسف أداء موقع «سعودي جازيت» الإلكتروني خلال 2025 والنمو المستمر في أعداد الزيارات والزوار، مشيراً إلى أن تطوير الموقع الإلكتروني يشكل قفزة نحو الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور.

وتطرق مدير تحرير صحيفة «عكاظ» مدير غرفة الأخبار الزميل إبراهيم القربي إلى وصول «عكاظ» في منصات التواصل الاجتماعي ووجودها المؤثر في مختلف المنصات الرقمية، مستعرضاً النمو في أعداد المتابعين والمشاهدات في منصات «عكاظ» الرقمية.

وشكر الشيخ عبدالله كامل، رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المشرف العام على «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي، على جهوده في إدارة فريقَي «عكاظ» و«سعودي جازيت» ودوره في إنجاح التحول الرقمي للمنصتين، مشيداً بجهود جميع الزملاء في هذا التطوير.

وأشار إلى أهمية الاستثمار بخدمات ونماذج الإعلام الرقمية، مشدداً على التوجه نحو تطبيقات النشر الحديثة لمواكبة سلوكيات الجمهور.

وأكد الزميل جميل الذيابي أن إطلاق موقعَي «عكاظ» و«سعودي جازيت» يأتي امتداداً لمسيرة التحول الرقمي التي دشنها الشيخ عبدالله كامل في 2019 لتعزيز حضورها الرقمي وتوسيع نطاق تأثيرها.

وأوضح أن «عكاظ» و«سعودي جازيت» تواصلان تبني أحدث التقنيات الإعلامية وانتهاج أعلى المعايير في المهنية لتصميم منصات رقمية تقدم تجربة معرفية ثرية وصديقة للقارئ، وتواكب الذكاء الاصطناعي والتحولات التي تشهدها صناعة الإعلام.

وثمّن الذيابي الدعم المستمر الذي تلقاه «عكاظ» و«سعودي جازيت» من رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله كامل، والتمكين المتواصل لتحقيق أهداف التحول الرقمي، وتعزيز الحضور الإعلامي، ورفع كفاءة الأداء التحريري والتقني.

وقال: «عكاظ ممتنّة لوجود رئيس مجلس إدارة استثنائي، يشعر الجميع بوقفاته ورغبته الدائمة في التطوير والنمو»، مضيفاً «رؤية الشيخ عبدالله كامل مكّنت «عكاظ» و«سعودي جازيت» من مواكبة التغيير وتسجيل قفزات جديدة في عالم الإعلام».

وأوضح الذيابي أن المشروع الرقمي الجديد يعكس رؤية تحريرية ومؤسسية متكاملة، تقوم على تطوير الأدوات دون المساس بجوهر الصحافة، مؤكداً أن المنصات الجديدة تمنح المحتوى الصحفي مساحة أوسع للوصول، وتعيد بناء العلاقة مع القارئ على أسس من الثقة، والعمق، والتفاعل.

النسخة الجديدة من موقع «عكاظ» وتطبيقها الذكي اعتمدت على بنية تقنية حديثة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تحسين تجربة القارئ، ورفع كفاءة الوصول إلى المحتوى، وتقديم مواد صحفية أكثر ارتباطاً باهتمامات المستخدم وسلوكه.

ويمثل الموقع الحديث لـ«سعودي جازيت» نقلة نوعية في حضور الصحافة السعودية الناطقة بالإنجليزية، من خلال منصة رقمية حديثة تعزز الوصول العالمي، وتخاطب جمهوراً دولياً بواجهة عصرية، وبنية تقنية متقدمة، ومحتوى مهني يلتزم بأعلى المعايير التحريرية، مع قابلية أكبر للتوسع والنمو الرقمي.

وعلى مستوى واجهة المستخدم، جرى تصميم تجربة استخدام أكثر بساطة ووضوحاً، مع واجهات مرنة بنمطَي الوضع الليلي والوضع التلقائي بناء على تفضيلات المستخدم، وتمنح القارئ تنقلاً سلساً بين الأقسام، وسرعة في الوصول إلى الأخبار العاجلة، والتحقيقات، والآراء، دون ازدحام بصري أو تعقيد تقني.

وفي الجانب التقني، جاءت المنصات الجديدة متوافقة مع أحدث متطلبات «Google» التقنية، سواء على مستوى تحسين محركات البحث (SEO)، أو سرعة التحميل، أو بنية الصفحات، أو معايير الأمان، بما يعزز فرص الظهور والوصول، ويدعم الانتشار للمحتوى، ويضمن أداءً مستقراً وموثوقاً في بيئة رقمية عالية التنافس.

أما على صعيد مواكبة الوسائط الحديثة، فقد صُمّمت المنصات الجديدة لتكون متعددة الوسائط بطبيعتها، قادرة على استيعاب الفيديوهات القصيرة، والقصص التفاعلية، والإنفوغرافيك، والمحتوى المرئي، إلى جانب النصوص الصحفية، ضمن تجربة تضع القارئ في قلب الحدث، وتواكب تحولات الاستهلاك الإعلامي لدى الأجيال الجديدة.

ويُنتظر أن تشكل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسيرة «عكاظ» و«سعودي جازيت»، تعزز حضورهما في المشهد الإعلامي الرقمي، وتؤسس لمنصات قادرة على مواكبة المستقبل، في وقت لم تعد المنافسة على الخبر فقط، بل على التجربة، والسرعة، والذكاء، والقدرة على قراءة التحولات قبل حدوثها.