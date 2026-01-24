تواصل الفنانة المصرية نيللي كريم تصوير مشاهدها في مسلسل «على قد الحب»، استعداداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2026، حيث تعكف على تقديم شخصية «مريم» ضمن أحداث العمل.

تفاصيل شخصية نيللي كريم

تظهر نيللي كريم في المسلسل كمصممة مجوهرات، ويتم تصوير مشاهدها في لوكيشن جاليري مجهز خصيصاً بمنطقة جاردن سيتي بالقاهرة، فيما تكشف كواليس العمل ملامح الدور الذي يجمع بين الرومانسية والتفاصيل الاجتماعية.

صناع العمل

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: شريف سلامة، أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، محمود فايز، وآخرون، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، ويضم 30 حلقة.

أعمالها السينمائية الأخيرة

وعلى صعيد آخر، يعرض حالياً للفنانة فيلم «جوازة ولا جنازة» بمشاركة شريف سلامة، ولبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، ودنيا ماهر، من إخراج وتأليف دينا ماهر، وأميرة دياب.