برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تنظم هيئة الموسيقى وللمرة الثانية حفل «روائع الأوركسترا السعودية» في العاصمة الرياض، إذ تقدم عروضها على مدار يومين متتاليين ابتداءً من يوم الخميس 13 نوفمبر، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، ويأتي حفل «روائع الأوركسترا السعودية» في الرياض، ضمن إطار جهود هيئة الموسيقى المستمرة لتعزيز حضور الموسيقى السعودية محلياً وترسيخ مكانتها على الساحة الفنية، وليُجسد استمرار الرحلة الإبداعية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بعد سلسلة من النجاحات العالمية، وليمنح الجمهور المحلي فرصة الاستمتاع بعروض موسيقية استثنائية تُبرز التنوع الثقافي والفني الذي تزخر به المملكة.

ويُعد تنظيم الحفل في الرياض، امتداداً لسلسلة حفلات الأوركسترا والكورال الوطني السعودي في مختلف العواصم والمدن العالمية التي حملت ألحان التراث السعودي إلى أعرق المسارح الدولية، بدءاً من باريس على مسرح دو شاتليه، مروراً بالمكسيك على المسرح الوطني، ثم في نيويورك على مسرح دار الأوبرا متروبوليتان، ولندن على مسرح سنترل هول وستمنستر، وطوكيو على مسرح طوكيو أوبرا سيتي، إذ لاقى حضورها إشادات واسعة من الجمهور الموسيقي، انعكست في تفاعل عالمي كبير مع التجربة السعودية الفريدة في الموسيقى، لتنتقل بعدها إلى الرياض في ثلاث حفلات مميزة على مسرح مركز الملك فهد الثقافي في يناير الماضي، ثم سيدني على مسرح دار الأوبرا، وأخيراً في باريس على مسرح قصر فيرساي العريق.