أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع سيصل الرياض، اليوم (الثلاثاء)، في زيارة عمل، يلتقي خلالها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وبحسب ما ذكرته مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية السورية لوكالة «سانا»، فإن الرئيس الشرع، سيلتقي خلال الزيارة الأمير محمد بن سلمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفد سوري رفيع المستوى

ويلقي الرئيس الشرع، كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، ويجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

ويرافق الرئيس الشرع إلى المؤتمر وفد سوري رفيع المستوى، يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء الوطنيين في خطوة تمثّل دخول سورية الرسمي إلى النهضة الاقتصادية الإقليمية.

ويجري الوفد السوري الذي توجّه أمس، إلى السعودية، لقاءات مع كبار المستثمرين العالميين والشركات الرائدة والمؤسسات المالية الكبرى لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.

إعادة إعمار سورية

واستضافت الرياض في مايو الماضي، اجتماعاً تاريخياً بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أشاد بالرئيس السوري، وقال إن واشنطن سترفع جميع العقوبات المفروضة على سورية للمساعدة في منح البلاد فرصة لإعادة الإعمار.

وقدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بنحو 216 مليار دولار. ومن المقرر أن يخاطب الشرع، الذي حث القوى العالمية مراراً على الإسهام في إعادة الإعمار، مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة في المؤتمر.