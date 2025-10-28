ضبطت أمانة محافظة جدة في حملة مشتركة، موقعين عشوائيين بحي «القرينية» جنوبي المحافظة، يعملان على تعبئة وتوزيع منتجات نظافة مقلدة لعلامات تجارية معروفة باستخدام مواد مجهولة المصدر، وجرى إتلاف 797 كرتوناً من العبوات الجاهزة للتوزيع واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر سراج بخش، أن الفرق الميدانية بمشاركة بلدية الجنوب الفرعية وعدد من الجهات ذات العلاقة، رصدت موقعين متصلين، أحدهما حوش يضم غرفاً لسكن العمالة ومستودعاً صغيراً، والآخر استراحة تُستخدم لتعبئة مساحيق غسيل مقلدة داخل عبوات جاهزة للتوزيع، مشيراً إلى أن الموقعين يُداران من قبل عمالة مخالفة.

وبيّن، أن الفرق الرقابية أتلفت جميع المضبوطات، التي تجاوزت 797 كرتوناً من العبوات والملصقات الجاهزة للتوزيع، إضافةً إلى أدوات وأجهزة التعبئة والطباعة.