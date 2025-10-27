تألّق المخرج والمنتج السينمائي السعودي ممدوح سالم في مهرجان جربة السينمائي الدولي بتونس، حيث حظي بتكريم خاص تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في السينما العربية. ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات المهرجان التي ضمّت عروضاً متنوعة للأفلام القصيرة والطويلة، إلى جانب ورش عمل وحوارات مفتوحة مع صناع السينما الشباب.

لحظة التكريم

عبر سالم عن سعادته بهذه المناسبة قائلاً: «في جربة.. جزيرة النور والجمال، أشعر أن السينما تحتفل بنا كما نحتفل بها. هذا التكريم ليس لي وحدي، بل لكل من آمن بالصورة وبقوة الحلم».

وتم خلال الحفل تقديم مجموعة من الأفلام التي تناولت موضوعات اجتماعية وإنسانية وثقافية، بينها أعمال لشباب المبدعين العرب، إلى جانب استعراض لأبرز أعمال سالم التي ساهمت في تعزيز حضور السينما السعودية على الساحة العربية والدولية.

مسيرة حافلة بالإنجازات

يُعد ممدوح سالم من أبرز الشخصيات في صناعة السينما العربية، فقد أخرج وأنتج العديد من الأفلام التي حازت جوائز محلية ودولية، وشارك في مهرجانات دولية. كما أشرف على مشاريع إنتاجية ساهمت في تطوير صناعة السينما السعودية، مبرزاً قدرته على الجمع بين الابتكار الفني والإدارة الإنتاجية، وأسس أول مهرجان سينمائي في السعودية في ٢٠٠٦ بمسمى مهرجان جدة للعروض المرئية.

شهد المهرجان تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل حول إنتاج الأفلام وإدارة المشاريع السينمائية، وقدّم سالم نصائح قيّمة للحضور حول كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، مؤكداً أهمية الالتزام بالرؤية الفنية والصدق في التعبير السينمائي.

تكريم يعكس مكانة السينما العربية

اختتم المهرجان بتقدير الجمهور لمبادرة تكريم سالم، معتبرين إنجازاته الفنية نموذجاً يُحتفى به عربياً ودولياً، ويعكس مكانة المملكة العربية السعودية في مجال الفن السابع.

وسوف تستمر فعاليات مهرجان جربة السينمائي على مدار أيام المهرجان للفترة ٢٥-٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥، مع عروض جديدة وورش عمل تتيح للجمهور التعرف عن قرب على صناعة السينما وإبداعات الشباب العرب.