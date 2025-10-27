عبدالعزيز بن سعود يبحث التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي.

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض، اليوم، وزير الدفاع المدني والطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية في جمهورية روسيا الاتحادية، الفريق أول ألكسندر كورينكوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الدفاع المدني والوقاية والإطفاء والإنقاذ، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الطوارئ والاستجابة للكوارث.

كما جرى استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة المملكة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025، التي تُقام تحت إشراف وزارة الداخلية، وبمشاركة دولية واسعة، من ضمنها روسيا الاتحادية.

حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية المكلَّف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومحافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، والمدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والمدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

فيما حضر من الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ونائب وزير الدفاع المدني لشؤون الطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية رومان كورينين، ونائب وزير الدفاع المدني وحالات الطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية للشؤون الداخلية الفريق فياتشيسلاف بوتكو.